Памятники на могилу

Памятники на могилу из гранита изготавливаются специалистами нашей компании простой, фигурной или индивидуальной формы. Так как мы являемся производителями, мы предлагаем изделия различной ценовой категории, от недорогих до элитных. Посмотреть памятники на могилу в Москве, оформить покупку вы сможете в офисе компании.

Варианты памятников

Изготовление памятников на могилу мы осуществляем на всех этапах, начиная с добычи и обработки камня. Затем изделию придают нужную форму, добавляют резные изображения: крест, птица, ангел, цветок, скорбящая мать.

Надгробие на могилу может иметь простую или фигурную форму. Модели исполняются в форме прямоугольника, сердца, арки, цветка, с волной на верней грани, округлыми или срезанными боковыми гранями.

Заказ памятника на могилу включает в себя выбор оформления. Портрет наносится на стелу лазерной гравировкой, на керамику или стекло. Имя и декор может наносится не только лазерной, но и пескоструйной гравировкой с покрытием бронзовой или белой краской, позолотой.

Сроки изготовления и оплата

Изготовить памятник на могилу мы можем в течение 2-3 недель с момента оформления заказа. На создание индивидуальных моделей, а также памятников из цветных пород гранита требуется большее количество времени – 1 месяц.

Мы предлагаем 2 вида оплаты — авансовая (30% в день заключения договора, 70% после установки) или полная (в этом случае предоставляется скидка). Оплата возможна наличными, банковской картой или безналичным переводом на счет компании.

Надгробие на могилу мы установим на любом кладбище в Москве и в Московской области. Мы сами готовим все документы для монтажа. Заказать памятник можно как в нашем офисе, так и вызвав менеджера. Мы принимаем заказы онлайн: по электронной почте или через сайт.