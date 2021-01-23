Памятники на могилу
Памятники на могилу из гранита изготавливаются специалистами нашей компании простой, фигурной или индивидуальной формы. Так как мы являемся производителями, мы предлагаем изделия различной ценовой категории, от недорогих до элитных. Посмотреть памятники на могилу в Москве, оформить покупку вы сможете в офисе компании.
- цена: 11 600 руб.без 25% скидки 15 400
- цена: 9 400 руб.без 25% скидки 12 570
- цена: 14 600 руб.без 25% скидки 19 500
- цена: 17 000 руб.без 25% скидки 22 700
- цена: 12 200 руб.без 25% скидки 16 200
- цена: 17 300 руб.без 25% скидки 23 100
- цена: 14 600 руб.без 25% скидки 19 400
- цена: 13 500 руб.без 25% скидки 18 000
- цена: 7 700 руб.без 25% скидки 10 290
- цена: 13 500 руб.без 25% скидки 18 000
- цена: 12 400 руб.без 25% скидки 16 500
- цена: 6 500 руб.без 25% скидки 8 700
- цена: 15 500 руб.без 25% скидки 20 700
- цена: 13 500 руб.без 25% скидки 18 000
- цена: 11 900 руб.без 25% скидки 15 900
- цена: 6 200 руб.без 25% скидки 8 310
- цена: 18 100 руб.без 25% скидки 24 100
- цена: 14 600 руб.без 25% скидки 19 400
- цена: 4 900 руб.без 25% скидки 6 500
- цена: 12 600 руб.без 25% скидки 16 800
- цена: 11 900 руб.без 25% скидки 15 900
- цена: 9 200 руб.без 25% скидки 12 300
- цена: 9 800 руб.без 25% скидки 13 000
- цена: 11 800 руб.без 25% скидки 15 700
- цена: 18 700 руб.без 25% скидки 24 900
- цена: 16 800 руб.без 25% скидки 22 400
- цена: 18 800 руб.без 25% скидки 25 100
- цена: 16 100 руб.без 25% скидки 21 500
- цена: 8 600 руб.без 25% скидки 11 500
- цена: 6 200 руб.без 25% скидки 8 210
- цена: 8 500 руб.без 25% скидки 11 300
- цена: 20 800 руб.без 25% скидки 27 700
- цена: 6 800 руб.без 25% скидки 9 100
- цена: 9 200 руб.без 25% скидки 12 200
- цена: 14 000 руб.без 25% скидки 18 700
- цена: 20 600 руб.без 25% скидки 27 500
- цена: 9 400 руб.без 25% скидки 12 570
- цена: 11 700 руб.без 25% скидки 15 600
- цена: 14 900 руб.без 25% скидки 19 900
- цена: 9 300 руб.без 25% скидки 12 400
Варианты памятников
Изготовление памятников на могилу мы осуществляем на всех этапах, начиная с добычи и обработки камня. Затем изделию придают нужную форму, добавляют резные изображения: крест, птица, ангел, цветок, скорбящая мать.
Надгробие на могилу может иметь простую или фигурную форму. Модели исполняются в форме прямоугольника, сердца, арки, цветка, с волной на верней грани, округлыми или срезанными боковыми гранями.
Заказ памятника на могилу включает в себя выбор оформления. Портрет наносится на стелу лазерной гравировкой, на керамику или стекло. Имя и декор может наносится не только лазерной, но и пескоструйной гравировкой с покрытием бронзовой или белой краской, позолотой.
Сроки изготовления и оплата
Изготовить памятник на могилу мы можем в течение 2-3 недель с момента оформления заказа. На создание индивидуальных моделей, а также памятников из цветных пород гранита требуется большее количество времени – 1 месяц.
Мы предлагаем 2 вида оплаты — авансовая (30% в день заключения договора, 70% после установки) или полная (в этом случае предоставляется скидка). Оплата возможна наличными, банковской картой или безналичным переводом на счет компании.
Надгробие на могилу мы установим на любом кладбище в Москве и в Московской области. Мы сами готовим все документы для монтажа. Заказать памятник можно как в нашем офисе, так и вызвав менеджера. Мы принимаем заказы онлайн: по электронной почте или через сайт.